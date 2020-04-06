Liverpool özür diledi! Çalışanları göndermekten vazgeçtiler

Onur Dinçer / Skorer

Liverpool kulübü, corona virüsün yarattığı mali etkilerden dolayı aldığı, kulübün bazı çalışanlarını ücretsiz izne çıkarma kararından geri adım attı. Kulübün CEO'su Peter Moore tarafından kaleme alınan ve sürecin getirdiği negatif finansal durumları da aktaran bir mektupla, tepki çeken karardan dönüldüğü, taraftarlardan özür dileyerek, "Geçen hafta yanlış bir değerlendirme yaptık ve bu yüzden gerçekten üzgünüz" diyerek duyuruldu.

'Alternatif yollar seçilmiştir'

İngiliz ekibi ayrıca, sportif giderlerin yanında telaffuz bile edilmeyecek küçük bir miktara tekabül eden personel maaşlarının ödemesi için, hükümetin corona nedeniyle iş verene tanıdığı 3 aylık işsizlik ödeneğine başvuracağını da açıklamış, bu da büyük tepki toplamıştı. Bu konuyla ilgili de yapılan açıklamada "Kulübümüz personel ödemelerini gerçekleştirmek için alternatif yollar bulmayı seçmiştir" denildi.

Personel giderleri devede kulaktı

Premier Lig'de bazı başka kulüpler de Kırmızılar gibi ücretsiz izin gibi yöntemleri hayata geçireceklerini açıklamış olsalar da, Liverpool Kulübü'nün liman işçileri tarafından kurulan, her zaman ülkedeki sendikal hareketin içerisinde yer alan bir kulüp olması nedeniyle bu yöndeki tercihi diğerlerine göre çok daha büyük bir infial yaratmıştı. Sadece geçtiğimiz yıl 40 milyon sterlin üzeri kâr eden, yine aynı dönemdeki transfer harcaması 300 milyon sterlin dolayında olan Liverpool kulübünün, kenarından dolaşmaya yeltendiği personel giderleri toplamının ancak 1 milyon sterlin civarında olduğu değerlendirilmekteydi.

Şampiyonluğun önüne geçmişti

Premier Lig'de sezon ertelendiğinde Liverpool'un, en yakın rakibinin 25 puanla önünde olması nedeniyle şampiyonluğunun tescil edilmesi tartışmaları gündemdeki yerini, mali alanda attığı adımlarla son günlerde bu konuya bırakmıştı.