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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Liverpool-Shrewsbury Town: 1-0
05.02.2020 - 01:40 | | İSTANBUL (AA)

Liverpool-Shrewsbury Town: 1-0

İngiltere Federasyon (FA) Kupası 4. tur eşleşmesinde Shrewsbury Town ile karşılaşan Liverpool, rakibini 1-0 mağlup ederek bir üst tura çıktı.

Liverpool-Shrewsbury Town: 1-0

İngiltere Premier Lig lideri Liverpool, 3. ligde mücadele eden Shrewsbury Town ile sahasında karşılaştı.

Sahaya genç oyunculardan oluşan bir kadroyla çıkan Liverpool, Ro-Shaun Williams'ın 75. dakikada kendi kalesine attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Liverpool, 5. tur mücadelesinde Chelsea ile karşılaşacak.

Origi'nin derbide attığı gol...

 

 

Liverpool-Shrewsbury Town: 1-0

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