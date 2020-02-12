Liverpool taraftarından Steven Gerrard için flaş istek! Resmi açıklama yapıldı

Liverpool'da forma giydiği sürece hiç şampiyonluk yaşamayan Steven Gerrard için taraftarların '5 maçlık sözleşme yapılsın' önerisi Liverpool yöneticileri tarafından reddedildi.

Liverpool CEO'su Peter Moore konuyla ilgili "Bunun olması imkansız. Ayrıca hangi futbolcuyu madalyadan mahrum bırakabiliriz? İnsanlar şunu da bilsin Gerrard şu an bir takım çalıştırıyor" ifadesini kullandı.

17 yıl Liverpool forması giyen Steven Gerrard kariyeri boyunca Premier Lig şampiyonluğu yaşayamadı.