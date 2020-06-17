Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Liverpool Teknik Direktörü Klopp'tan taraftara "evde kal" çağrısı
17.06.2020 - 11:29 | | AA

Liverpool Teknik Direktörü Klopp'tan taraftara "evde kal" çağrısı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp, şampiyonluk olasılığının bulunduğu Everton ile oynayacakları karşılaşmada taraftara stada gelmemesi yönünde çağrıda bulundu.

Liverpool Teknik Direktörü Klopp'tan taraftara "evde kal" çağrısı
ABONE OL

Kulübün internet sitesinden video paylaşarak taraftarına seslenen Alman teknik adam, "Futbol geri döndü. Bazı nedenlerle bu sefer çok farklı olacak ama siz, her şeyi yine çok özel bir hale çevirebilirsiniz. Stat boş olmasına rağmen oyuncularımız sizin desteğinizi her zaman hissedecek ve şampiyonluk için savaşacak. Sizden tek isteğim, güvenliğiniz önceliğiniz olsun ve takıma desteğinizi evde kalarak gösterin." ifadelerini kullandı.

Son 9 haftaya girilen Premier Lig'de 30 yıllık şampiyonluk özlemini dindirmek isteyen lider Liverpool, en yakın takipçisi Manchester City'nin 25 puan önünde yer alıyor. Liverpool'un şampiyonluğu garantilemesi için 6 puana ihtiyacı bulunuyor.

Manchester City'nin bugün Arsenal'e yenilmesi halinde şampiyonluk olasılığı değişecek. Bu durumda Liverpool, pazar günü deplasmanda Everton'ı mağlup ederse şampiyonluğa ulaşacak.

Liverpool Teknik Direktörü Klopptan taraftara evde kal çağrısı

Liverpool Oyuncularının Unutulmaz Barcelona Maçı Sonrası Sevinçleri

Real Madrid'de kritik Valencia maçının hazırlıkları sürüyor...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Denizlispor'da Onazi şoku: Yırtık var...
    Denizlispor'da Onazi şoku: Yırtık var...
  2. Beşiktaş'ta hedef giderleri düşürmek
    Beşiktaş'ta hedef giderleri düşürmek
  3. Fenerbahçe kupayı unuttu
    Fenerbahçe kupayı unuttu
  4. MKE Ankaragücü Başkanı Mert: "Bütün maçlara galibiyet için çıkacağız"
    MKE Ankaragücü Başkanı Mert: "Bütün maçlara galibiyet için çıkacağız"
  5. Trabzon yerel basınında Fenerbahçe galibiyetinin yankıları
    Trabzon yerel basınında Fenerbahçe galibiyetinin yankıları



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Aston Villa, Luyindama için devrede! Bonservis...

Aston Villa, Luyindama için devrede! Bonservis...

Beşiktaş, Rus kaleci Stanislav Kritsyuk ile görüşüyor!

Beşiktaş, Rus kaleci Stanislav Kritsyuk ile görüşüyor!

Osasuna - Atletico Madrid maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Osasuna - Atletico Madrid maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Manchester City - Arsenal maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Manchester City - Arsenal maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Sıradaki Haber