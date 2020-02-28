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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Liverpool, Van Dijk'ın sözleşmesini yeniliyor! En fazla kazanan savunmacı olacak
28.02.2020 - 11:46 |

Liverpool, Van Dijk'ın sözleşmesini yeniliyor! En fazla kazanan savunmacı olacak

Liverpool, Hollandalı yıldız savunmacısı Vigil Van Dijk ile sözleşme yenileme kararı aldı. İmzaların ardından Hollandalı yıldız en fazla kazanan savunmacı olarak tarihe geçecek.

Liverpool, Van Dijk'ın sözleşmesini yeniliyor! En fazla kazanan savunmacı olacak
Ahmet Turna - Skorer Dış Haberler

Liverpool, Hollandalı yıldız savunmacısı Vigil Van Dijk ile sözleşme yenileme kaldı. İmzaların ardından Hollandalı yıldız en fazla kazanan savunmacı olarak tarihe geçecek.

Sportsmail'de yer alan habere göre şu ana kadar Liverpool yönetimi yıldız oyuncuyla görüşme gerçekleştirmedi fakat yazın yeni sözleşmenin detaylarını konuşmak için bir araya gelecekler. Mirror'da yer alan bir diğer habere göre yeni sözleşme ile birlikte Van Dijk'ın yılda 50 milyon pound haftada ise 150 bin pound kazanacağı iddia edildi.

Liverpool'un 42 milyon pound kar elde ettiği açıklanmıştı.

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