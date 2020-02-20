Liverpool zengin etti

Alman teknik patron Jürgen Klopp yönetiminde tarihinin en başarılı sezonlarından birisini geçiren ve İngiltere Premier Lig’de üst üste 17 maçını kazanan Liverpool, bahisseverlerin de vazgeçilmezi olmayı başardı.

Yaklaşık 6 ay önce Tottenham maçıyla başlayan muhteşem galibiyet serisi, İddaa’da adeta bir servet yolunun başlangıcı oldu. Kırmızılar 17 maçlık galibiyet serisi sırasında 1.10 ile 2.30 arasında değişen oranlarla birlikte takipçilerinin yaklaşık 222 katı kazanç elde etmesini sağladı.

Türkiye’nin yasal şans oyunları sitesi www.misli.com’da her hafta Liverpool’a oynayanlar paralarına para kattı.

İngiliz ekibinin ilk galibiyetine 100 TL oynayan bir bahissever tüm kazancını dokunmadan her hafta Liverpool galibiyetine yatırdığı takdirde 17 maç sonunda yaklaşık 222 katı oran kazanmış olacaktı. 100 TL ile başlayan Liverpool serüveni total kazanç olarak misli.com hesabına 21 bin 221 TL olarak yansıyacaktı.

26. haftası geride kalan Premier Lig’de 76 puanla liderlik koltuğunda oturan kırmızı-beyazlı takım hafta sonu konuk edeceği West Ham karşısında üst üste 18. galibiyetine imza atmaya çalışacak.