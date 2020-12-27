Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Liverpool'a West Bromwich Albion duvarı! İlk kez puan kaybetti
27.12.2020 - 22:00 | | AA

Liverpool'a West Bromwich Albion duvarı! İlk kez puan kaybetti

İngiltere Premier Lig'de lider Liverpool, sahasında West Bromwich Albion ile 1-1 berabere kaldı. Liverpool bu sezon ilk kez sahasında puan kaybetti.

Liverpool'a West Bromwich Albion duvarı! İlk kez puan kaybetti
ABONE OL

İngiltere Premier Lig'de lider Liverpool, sahasında West Bromwich Albion ile 1-1 berabere kaldı. 

Premier Lig'in 15. haftasında son şampiyon Liverpool, Anfield Stadı'nda West Bromwich Albion'ı konuk etti. Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, 12. dakikada Sadio Mane'nin attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda daha etkili oynayan ve üst üste fırsatlar bulan West Bromwich Albion, 82. dakikada Semi Ajayi ile beraberliği yakaladı. Liverpool, kalan dakikalarda galibiyet için bastırsa da aradığı golü bulamadı ve karşılaşma 1-1 berabere sona erdi. 

Puanını 32'ye yükselten Liverpool liderliğini sürdürürken, 8 puanlı West Bromwich Albion 19. sırada kaldı.

Liverpoola West Bromwich Albion duvarı İlk kez puan kaybetti

Hamza Hamzaoğlu: "Zaman zaman bu tür maçları yaşayacağız"
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Gaziantep'ten Sumudica için sözleşme açıklaması!
    Gaziantep'ten Sumudica için sözleşme açıklaması!
  2. Liverpool'a West Bromwich Albion şoku!
    Liverpool'a West Bromwich Albion şoku!
  3. Cristiano Ronaldo'ya "yüzyılın en iyi futbolcusu" ödülü
    Cristiano Ronaldo'ya "yüzyılın en iyi futbolcusu" ödülü
  4. "Skrtel'in ayağından gelen sesi duydum"
    "Skrtel'in ayağından gelen sesi duydum"
  5. Ceferin'den İstanbul açıklaması! Seyirci...
    Ceferin'den İstanbul açıklaması! Seyirci...



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika - Başakşehir'de Martin Skrtel şoku! Aşil tendonu koptu...

Son dakika - Başakşehir'de Martin Skrtel şoku! Aşil tendonu koptu...

Milli yüzücü Merve Tuncel, 800 metre serbest stilde olimpiyat A barajını geçti

Milli yüzücü Merve Tuncel, 800 metre serbest stilde olimpiyat A barajını geçti

Hamza Hamzaoğlu: "Tökezledik, en azından dostu düşmanı gördük"

Hamza Hamzaoğlu: "Tökezledik, en azından dostu düşmanı gördük"

Andy Murray, Avustralya Açık'a özel davetiyeyle katılacak

Andy Murray, Avustralya Açık'a özel davetiyeyle katılacak

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet