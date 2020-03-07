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07.03.2020 - 00:17 | | AA

Liverpool'da Alisson Becker, Atletico Madrid maçÄ±nda yok!

Liverpool'un file bakÃ§isi Alisson Becker, kalÃ§asÄ±ndan yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sakatlÄ±k nedeniyle ligde Bournemouth ve Åžampiyonlar Ligi son 16 turu rÃ¶vanÅŸ maÃ§Ä±nda Atletico Madrid karÅŸÄ±sÄ±nda forma giyemeyecek.Â

Ä°ngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un file bakÃ§isi Alisson Becker, kalÃ§asÄ±ndan yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sakatlÄ±k nedeniyle ligde Bournemouth ve Åžampiyonlar Ligi son 16 turu rÃ¶vanÅŸ maÃ§Ä±nda Atletico Madrid karÅŸÄ±sÄ±nda forma giyemeyecek.Â 

Liverpool KulÃ¼bÃ¼nÃ¼n internet sitesinde, teknik direktÃ¶r Jurgen Klopp'un yarÄ±n oynanacak Bournemouth maÃ§Ä± Ã¶ncesinde yaptÄ±ÄŸÄ± basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±na yer verildi.

Alisson'un Bournemouth ve Atletico Madrid karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±nda forma giyemeceÄŸini belirten Klopp, "KalÃ§asÄ±nda ufak bir problem var. Chelsea maÃ§Ä±ndan Ã¶nce antrenmanda sakatlanmÄ±ÅŸtÄ±. Milli maÃ§ arasÄ±ndan sonra dÃ¶nmÃ¼ÅŸ olur ama Ã¶ncesi iÃ§in durumuna bakacaÄŸÄ±z." ifadelerini kullandÄ±.

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