Liverpool'da korona tehlikesi!

Premier Lig 28. haftada Watford'a 3-0 mağlup olarak bu sezon ilk yenilgisini alan Liverpool'a bir darbe de koronavirüsü vurabilir. Lig tarihinde en erken şampiyonluğunu ilan eden takım olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Jurgen Klopp'un öğrencileri, cumartesi akşamı 20 bin kişi kapasiteli Vicarage Road'da tökezlediler ama eli kulağında olan yeni bir gelişme, bu kez tam olarak duvara toslamalarına sebep olacak.

Premier Lig'de sezonun sonu şüpheli

Telegraph'ın haberine göre, Premier Lig yetkilileri korona nedeniyle bu haftanın ardından lige ara vermeyi düşünüyorlar. Kulüpler uzlaşırsa Premier Lig askıya alınacak ve Liverpool'un en erken şampiyonluk hayali bu gelişmeden dolayı mümkün olmayacak.

Hükümetin gündeminde toplu iptal var

Askıya alma seçeneği dışında sezonu tamamen iptal etme alternatifinin de masada olduğu ortaya çıktı. Aslında Premier Lig'in içine düşme olasılığı olan bu durum, spordaki genel bir iptal durumunun bir parçası olarak ortaya çıkacak. Çünkü İngiltere hükümeti, ülkedeki tüm spor faaliyetlerini durdurmaya hazırlanıyor. Böyle bir durumda sonuçlarının ne olacağına dair açık hükümler, futbol yönetmeliğinde bulunmadığı için kulüplerin bir araya gelerek konuyla ilgili nihai kararı vermesi gerekecek.

Şili'de sezon iptal edilmişti

Futbol dünyasında, sezon sona ermeden ligin iptal edilmesi durumu son olarak geçtiğimiz yıl Şili'de yaşandı. Sokaklarında uzunca bir süre hükümet karşıtı gösterilerin gerçekleştiği ülkede maçları ertelemek bir şeyi değiştirmeyince lig tamamen sona erdirildi. O esnada 13 puan farkla lider durumda bulunan Universidad Catolica, sezonun şampiyonu ilan edildi. Ancak Ada'da böyle bir durdurma durumunda Liverpool'un tacı takamayacağı belirtiliyor.