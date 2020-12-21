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21.12.2020 - 09:37 |

Liverpool'da Salah depremi! Transfer...

Mısırlı eski futbolcu Mohamed Aboutrika, Liverpool'da mutsuz olduğu iddia edilen Mohamed Salah'ın satış listesinde olduğunu dile getirdi.

Liverpool'da Salah depremi! Transfer...
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Aboutrika, beIN Sports'a verdiği demeçte, Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları son karşılaşmada sahaya kaptan olarak çıkmayan Salah'ın bu durumdan ötürü hayal kırıklığına uğradığını belirtirken, mutsuz olmasının ardından başka sebeplerin de olduğunu söyledi:

"Liverpool'daki durumu hakkında Salah'ı aradım ve çok üzgündü. Ancak bu durum sahadaki performansını asla etkilemeyecek. Onun Liverpool'da mutlu olmadığını biliyorum. Bunun sebeplerini bana anlattı ama bunlar bir sır ve kamuoyunda konuşamam. Salah'ı öfkelendiren şeylerden biri Midtjylland'a karşı sahaya kaptan olarak çıkmamasıydı."

Aboutrika aynı zamanda Salah'ın Real Madrid ve Barcelona'nın listesinde yer aldığını belirtirken, "Eğer Salah Real Madrid ya da Barcelona'da olup, Liverpool seviyesinde oynasaydı çoktan Ballon d'Or'u kazanırdı. Bence Liverpool, finansal amaçlarla Salah'ı satmayı düşünüyor. Onun üzerinde hiçbir etkim yok. Salah benim arkadaşım ve kardeşim. Kendisi için en iyi olanı bilecek kadar da zeki biri" şeklinde konuştu.

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