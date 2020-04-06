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06.04.2020 - 07:00 |

Liverpool’da şampiyonluk yerine kriz

Tarihinin en parlak sezonunu yaşayan Liverpool’da ekonomik sorunlar baş göstermeye başladı. Kulüpte tüm çalışanların ücretsiz izne çıkarıldığı açıklandı.

Liverpool’da şampiyonluk yerine kriz


Tarihinin en parlak sezonunu yaşarken koronavirüs kriziyle sarsılan Liverpool’da ekonomik sorunlar baş göstermeye başladı. Kırmızılar, Premier Lig’de en yakın rakibi Manchester City’nin 25 puan önünde lider olduğu için ertelenme gelmese mart ayında zaferini ilan edecekti. Ancak yaşanan salgın sonrası ülkede hayat durduğu için finansal açıdan zarar etmeye başlayan kulüpte tüm çalışanların ücretsiz izne çıkarıldığı açıklandı.

Her şey durdu
Kırmızıların ayrıca futbolcu maaşlarında kesintiye başlamak istediği duyuruldu. Kulübün resmi kararına büyük tepki doğdu. Ligde 30 yıl sonra şampiyonluğa bir adım uzakta olan ve daha geçen yıl Şampiyonlar Ligi’ni kazanmış bir kulübün böylesi bir krize girmesi herkesi şaşırttı. Maç günü ve yayın gelirleri, Şampiyonlar Ligi’nden elenme, kulüp mağazalarının geçici olarak kapatılması nedeniyle belirsizlik yaşandığı dile getirildi.

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