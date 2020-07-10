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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Liverpool'da takım kaptanı Henderson sezonu kapadı
10.07.2020 - 15:45 | | İSTANBUL (AA)

Liverpool'da takım kaptanı Henderson sezonu kapadı

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'un kaptanı Jordan Henderson, dizindeki sakatlık nedeniyle sezonu kapadı.

Liverpool'da takım kaptanı Henderson sezonu kapadı
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Teknik direktör Jurgen Klopp, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Brighton maçında girdiği ikili mücadelede dizinden sakatlanan 30 yaşındaki futbolcunun yapılan kontrollerin ardından ligdeki son 4 maçta forma giyemeyeceğini kaydetti. 

Alman teknik adam, Liverpool'un 30 yıl sonra gelen şampiyonluğunda büyük katkısı olan Henderson'un ameliyat geçirmeyeceğini ve gelecek sezon takımdaki yerini alacağını aktardı. Bu sezon tüm kulvarlarda 40 maça çıkan İngiliz futbolcu, 4 gol attı.

  Liverpoolda takım kaptanı Henderson sezonu kapadı

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