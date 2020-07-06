Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Liverpool'dan 17'lik Elliott'a profesyonel sözleşme
06.07.2020 - 17:31 | | İSTANBUL (AA) -

Liverpool'dan 17'lik Elliott'a profesyonel sözleşme

İngiltere Premier Lig şampiyonu Liverpool, 17 yaşındaki Harvey Elliott ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Liverpool'dan 17'lik Elliott'a profesyonel sözleşme
ABONE OL

Kulüpten yapılan açıklamada, genç İngiliz oyuncunun kariyerindeki ilk profesyonel sözleşmeyi imzalayıp geleceğini Liverpool'a bağladığı duyuruldu.

Liverpooldan 17lik Elliotta profesyonel sözleşme

Futbola başladığı Fulham'da 16 yaş 30 günlükken Wolverhampton'a karşı forma giyen Elliott, Premier Lig tarihinde sahaya çıkan en genç futbolcu olmuştu.

Geçen yıl Liverpool'a katılan genç oyuncu, bu sezon 2 lig maçına sonradan dahil olarak forma giymişti.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika transfer haberleri | Mesut Özil bombası! Türkiye'deki yeni takımı...

 

Ribery'nin evine hırsız girdi!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Başakşehir'de test sonuçları negatif
    Başakşehir'de test sonuçları negatif
  2. Bulgaristan futbolunda test hatası sonrası en az 20 kişide koronavirüs tespit edildi
    Bulgaristan futbolunda test hatası sonrası en az 20 kişide koronavirüs tespit edildi
  3. Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği kafilesi belli oldu! 3 eksik...
    Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği kafilesi belli oldu! 3 eksik...
  4. Ribery hem sakatlandı hem soyuldu
    Ribery hem sakatlandı hem soyuldu
  5. Bakan Kasapoğlu: Eser, hizmet siyaseti felsefesiyle çalışıyoruz
    Bakan Kasapoğlu: Eser, hizmet siyaseti felsefesiyle çalışıyoruz



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kayserispor-Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler...

Kayserispor-Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler...

Giresunspor'da olağanüstü kongre kararı

Giresunspor'da olağanüstü kongre kararı

Halkbank kaptan Faik Güneş'in sözleşmesini yeniledi

Halkbank kaptan Faik Güneş'in sözleşmesini yeniledi

Anadolu Efes, Beaubois ile sözleşme yeniledi

Anadolu Efes, Beaubois ile sözleşme yeniledi

Sıradaki Haber