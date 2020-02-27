Liverpool'dan 42 milyon pound kâr! Şampiyon...

Liverpool, sportif başarılarından sonra ekonomik anlamda da büyük bir atılım gösterdi. Kırmızılar tarafından yapılan resmi açıklamada, 2019 yılının kar ile kapatıldığı belirtildi. Tarihi bir süreçten geçildiği bildirildi.

Geçen yıl Şampiyonlar Ligi'ni kazanan, bu yıl da emin adımlarla Premier Lig şampiyonluğuna giden Liverpool'da net olarak 42 milyon pound kar elde edildiği kaydedildi.

Buna göre yapılan açıklamada; gelirler; 78 milyon pound artarak 533 milyon pounda ulaştı. Medya gelirleri 41 milyon pound artarak 261 milyon pounda geldi. Yayın gelirleri de 34 milyon pound yükselerek 188 milyon pounda çıktı.

Liverpool, maç günü gelirlerinin de 3.5 milyon pound artarak 84 milyon pounda geldiğini duyurdu.

Liverpool'da yönetici Andy Hughes da konuyla ilgili açıklama yaparak, finansal açıdan istikrarlı bir büyüme yakaladıklarını ve bu şekilde devam edeceklerini vurguladı. Aynı zamanda doğru bir iş stratejisi belirlediklerini savunan Liverpool yöneticisi, yatırımlarından doğru karşılık aldıklarını, özellikle transfer yaptıkları hamlelerinin karşılık bulduğunu dile getirdi.