08.10.2020 - 20:54 | | AA
Liverpoollu Shaqiri'nin ikinci Kovid-19 testi negatif çÄ±ktÄ±
Liverpool'da forma giyen Ä°sviÃ§reli futbolcu Xherdan Shaqiri, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ± atlattÄ±.Â
Ä°ngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Ä°sviÃ§reli futbolcu Xherdan Shaqiri, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ± atlattÄ±.Â
Ä°sviÃ§re Futbol Federasyonunun aÃ§Ä±klamasÄ±na gÃ¶re, milli takÄ±m kampÄ±nda bulunan 28 yaÅŸÄ±ndaki oyuncuya yapÄ±lan ikinci Kovid-19 testin sonucu negatif Ã§Ä±ktÄ±.Â
Shaqiri'nin, Ä°sviÃ§re'nin UEFA Uluslar Ligi'nde Ä°spanya ile deplasmanda oynayacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n kafilesinde yer alacaÄŸÄ± belirtildi.Â
Oyuncunun milli takÄ±m kampÄ±nda 2 gÃ¼n Ã¶nce rutin kontrolleri sÄ±rasÄ±nda yapÄ±lan Kovid-19 testinin sonucu pozitif Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.