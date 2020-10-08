Futbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerÄ°ngiltere Premier Lig Haberleri Liverpoollu Shaqiri'nin ikinci Kovid-19 testi negatif çÄ±ktÄ±
08.10.2020 - 20:54 | | AA

Liverpoollu Shaqiri'nin ikinci Kovid-19 testi negatif çÄ±ktÄ±

Liverpool'da forma giyen Ä°sviÃ§reli futbolcu Xherdan Shaqiri, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ± atlattÄ±.Â

ABONE OL

Ä°ngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Ä°sviÃ§reli futbolcu Xherdan Shaqiri, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ± atlattÄ±.Â 

Ä°sviÃ§re Futbol Federasyonunun aÃ§Ä±klamasÄ±na gÃ¶re, milli takÄ±m kampÄ±nda bulunan 28 yaÅŸÄ±ndaki oyuncuya yapÄ±lan ikinci Kovid-19 testin sonucu negatif Ã§Ä±ktÄ±.Â 

Shaqiri'nin, Ä°sviÃ§re'nin UEFA Uluslar Ligi'nde Ä°spanya ile deplasmanda oynayacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n kafilesinde yer alacaÄŸÄ± belirtildi.Â 

Oyuncunun milli takÄ±m kampÄ±nda 2 gÃ¼n Ã¶nce rutin kontrolleri sÄ±rasÄ±nda yapÄ±lan Kovid-19 testinin sonucu pozitif Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.

Liverpoollu Shaqirinin ikinci Kovid-19 testi negatif Ã§Ä±ktÄ±

Kemal Ademi: "3-4 sene önce bir sakatlÄ±k yaÅŸadÄ±m ama ÅŸuan sakatlÄ±ÄŸÄ±m söz konusu deÄŸil"
daha fazla video iÃ§in
SON DAKÄ°KA
  1. Son dakika | Erol Bulut'tan Garry Rodrigues açÄ±klamasÄ±! AyrÄ±lÄ±k...
    Son dakika | Erol Bulut'tan Garry Rodrigues açÄ±klamasÄ±! AyrÄ±lÄ±k...
  2. Medipol BaÅŸakÅŸehir'de Trabzonspor mesaisi!
    Medipol BaÅŸakÅŸehir'de Trabzonspor mesaisi!
  3. BeÅŸiktaÅŸ'ta çift kale maç! Denizlispor hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±...
    BeÅŸiktaÅŸ'ta çift kale maç! Denizlispor hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±...
  4. Milan'Ä±n golcüsü Ä°brahimovic Kovid-19'u yendi
    Milan'Ä±n golcüsü Ä°brahimovic Kovid-19'u yendi
  5. CANLI | Türkiye - Rusya voleybol final maçÄ±
    CANLI | Türkiye - Rusya voleybol final maçÄ±



YAZARLAR
TÃœM YAZARLAR

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Son dakika | Arsenal'de Mesut Özil ile yollar ayrÄ±lÄ±yor! Yeni adresi...

Son dakika | Arsenal'de Mesut Ã–zil ile yollar ayrÄ±lÄ±yor! Yeni adresi...

DarüÅŸÅŸafaka Tekfen, kadrosuna Buford'u kattÄ±!

DarÃ¼ÅŸÅŸafaka Tekfen, kadrosuna Buford'u kattÄ±!

THY Avrupa Ligi'nde Khimki-Zalgiris maçÄ± yarÄ±na ertelendi

THY Avrupa Ligi'nde Khimki-Zalgiris maÃ§Ä± yarÄ±na ertelendi

Fenerbahçe'de sponsorluk anlaÅŸmasÄ±

FenerbahÃ§e'de sponsorluk anlaÅŸmasÄ±

SÄ±radaki Haber