Liverpool efsanesi Michael Robinson yaşamını yitirdi

İngiltere’de Liverpool kulübü eski futbolcularından Michael Robinson’u kaybetti. 61 yaşındaki İrlandalı eski futbol yıldızı, uzun bir süredir kanserle mücadele ediyordu.

Robinson’un 2018 yılından bu yana cilt kanseri sebebiyle tedavi gördüğü aktarıldı. Aynı zamanda bir dönem Manchester City ve Preston’da da oynayan Michael Robinson’un vefat haberi kendi Twitter hesabından duyuruldu.

Ailesi tarafından yayınlanan mesajda Liverpool’un ünlü tezahüratına da atıfta bulunularak, “Asla yalnız yürümedi, teşekkürler” denildi.

Eski bir forvet olan İrlandalı Robinson, Liverpool ile Avrupa şampiyonu olmuştu.