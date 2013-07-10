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10.07.2013 - 20:34 |

Liverpool'un eski kalecisi Konyaspor'da

Süper Lig'in yeni ekibi Torku Konyaspor, bir dönem Liverpool'un da kalesini koruyan Charles Hubert İtandje'yi PAOK takımından kiralık olarak kadrosuna kattı.

Liverpool'un eski kalecisi Konyaspor'da
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Torku Konyaspor, Yunan ekibi PAOK'ta forma giyen kaleci Charles Hubert İtandje'yi kiralık olarak bir yıllığına kadrosuna kattı.

Kamerun asıllı Fransız kaleci İtandje, kulüp binasında düzenlenen törenle 1 yıllık sözleşmeye imza attı.

Torku Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı Zeki Çimen, imza töreninde, İtandje'yi satın alma opsiyonunun kendilerinde olması şartıyla 1 yıllığına PAOK'tan kiraladıklarını söyledi.

İtandje'nin takıma katılmasının ardından, transfer çalışmalarını büyük ölçüde tamamladıklarını belirten Çimen, "İnşallah Bolu ve Slovenya kampında eksiklerimizi tamamlayıp, lige tam kadro girmek istiyoruz. İtandje'ye başarılar diliyorum. Her iki tarafa da hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. İtandje, inşallah ülkemizde başarılı olacaktır" dedi.

İtandje ise Torku Konyaspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Türkiye'deki Fas ve Kamerunlu futbolcuları tanıyorum. Onlar da Türkiye hakkında çok iyi şeyler söyledi. Kariyerimde yeni bir sayfa açmak ve başarılı olmak için Torku Konyaspor'a geldim" diye konuştu.

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