Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Liverpool'un Kamerunlu savunmacısı Matip sezonu kapattı
02.02.2021 - 12:04 | | İSTANBUL (AA)

Liverpool'un Kamerunlu savunmacısı Matip sezonu kapattı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un savunma oyuncusu Joel Matip, ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle sezonu kapattı.

ABONE OL

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, ligdeki Tottenham maçında sakatlanan Matip'in sezonun geri kalanında forma giyemeyeceğini belirtti.

29 yaşındaki Kamerunlu futbolcu, bu sezon 12 maçta forma giydi ve 1 gol attı.

Virgil van Dijk ve Joe Gomez'in de sakat olması nedeniyle savunma bölgesinde sıkıntı yaşayan Liverpool, ara transfer döneminde Ben Davies ve Ozan Kabak'ı kadrosuna kattı.

Liverpoolun Kamerunlu savunmacısı Matip sezonu kapattı

Trabzonspor'un İstanbul'daki Beşiktaş galibiyetinin perde arkası!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Ali Güneş futbolu bıraktı
    Ali Güneş futbolu bıraktı
  2. Mehmet Ekici'ye büyük şok! Resmen...
    Mehmet Ekici'ye büyük şok! Resmen...
  3. Beşiktaş'ın Muhayer Oktay planı!
    Beşiktaş'ın Muhayer Oktay planı!
  4. Şimşek: İrfan'ın yerinde olsam G.Saray'a giderdim
    Şimşek: İrfan'ın yerinde olsam G.Saray'a giderdim
  5. Misli.com'da Günün En Çok Oynanan Maçları
    Misli.com'da Günün En Çok Oynanan Maçları



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Beşiktaş ile Antalyaspor 50. maça çıkıyor

Beşiktaş ile Antalyaspor 50. maça çıkıyor

Boluspor ara transfer döneminde 9 oyuncuyu kadrosuna kattı

Boluspor ara transfer döneminde 9 oyuncuyu kadrosuna kattı

Giresunspor'dan "kenetlenme" çağrısı

Giresunspor'dan "kenetlenme" çağrısı

Altay, Göztepe'den ayrılan Poko'yu renklerine kattı

Altay, Göztepe'den ayrılan Poko'yu renklerine kattı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet