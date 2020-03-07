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07.03.2020 - 23:45 | | AA

Londra derbisinde kazanan Arsenal!

Londra derbisinde Arsenal, West Ham United'ı 1-0 mağlup etti. Öte yandan Tottenham, Burnley deplasmanında 1 puana razı oldu

Londra derbisinde kazanan Arsenal!

İngiltere Premier Lig'de oynanan Londra derbisinde Arsenal, West Ham United'ı 1-0 mağlup etti. 

Ligin 29. hafta maçında Arsenal, Emirates Stadı'nda West Ham United'ı ağırladı. 

Ev sahibi ekipte Alexandre Lacazette, 78. dakikada Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in pasında ağları sarstı ve Arsenal mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Arsenal puanını 40'a çıkarırken, West Ham United 27 puanda kaldı.

 Tottenham, Burnley deplasmanında 1 puana razı oldu
Tottenham, ligin 29. haftasında Burnley'nin konuğu oldu. Ev sahibi ekip, 13. dakikada Chris Wood'un attığı golle öne geçti. Tottenham'da Dele Alli, 50. dakikada penaltıdan ağları sarsarak maçın skorunu belirledi: 1-1 

Alli, Tottenham formasıyla Premier Lig'de 50. golünü attı. Bu sonuçla konuk ekip puanını 41'e, Burnley ise 39'a çıkardı.

Londra derbisinde kazanan Arsenal

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