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05.02.2021 - 01:43 | | AA

Londra derbisini Chelsea kazandı!

İngiltere Premier Lig’de yapılan Londra derbisinde Chelsea, deplasmanda Tottenham’ı 1-0 mağlup etti.

Londra derbisini Chelsea kazandı!
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İngiltere Premier Lig’de yapılan Londra derbisinde Chelsea, deplasmanda Tottenham’ı 1-0 mağlup etti.

Ligin 22. hafta karşılaşmasında Tottenham, Chelsea'yi , Tottenham Hotspur Stadı’nda konuk etti.

Chelsea, maçın 24. dakikasında Jorginho'nun penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti, ilk yarı bu skorla tamamlandı. 

İkinci yarısında gol sesi çıkmayan Londra derbisinde, Chelsea, rakibini 1-0 yendi. 

Bu sonuçla Chelsea, puanını 36'ya yükseltirken Tottenham 33 puanda kaldı.

Londra derbisini Chelsea kazandı

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