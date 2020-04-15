Loris Karius: Ölüm tehditlerini ciddiye almadım

Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius, ülkesinden SportBild'e bir röportaj verdi. Bir çok konuda merak edilen sorulara yanıt veren deneyimli file bekçisi, Beşiktaş'taki geleceğinden, Bundesliga'ya transfer olacağı iddialarına; Liverpool ile olan kontağından özel hayatına kadar açıklamalarda bulundu.

Karius, sosyal medya ile ilgili yaşadığı sıkıntıya ise özel bir parantez açtı. Alman eldiven 'Ben de ölüm tehditleri aldım ama ciddiye almadım. Çünkü bu insanlar profil resmi bile olmayan hesaplardan yazıyorlar. Yolda yanımdan geçen birisinin ağzını açarak bunları söyleyebileceğini düşünmüyorum' sözleriyle dikkat çekerken, röportajından öne çıkan kısımları şöyle:

'Taraftar ıslıklayabilir ama ölüm tehdidi sınırı aşar'

-Biz futbolculara sosyal medyada en ağır şekilde saldırılıyor. Tüm mesajları okumaya kalksanız iki gün uyuyamazsınız.

-İnsanların bu mecralarda kimliklerini gizleyerek hareket etmeleri, birbirlerine hakaret edip birbirlerine ırkçılık ve ayrımcılık yapmaları delice şeyler.

-Taraftarı futbolcuyu ıslıkladığı için suçlayamazsınız, profesyonel futbolcu buna katlanmak zorundadır. Ama bireysel hakaretler ve ölüm tehditleri geliyorsa o zaman sınır aşılmış demektir.

-Ben de ölüm tehditleri aldım ama ciddiye almadım Çünkü bu insanlar profil resmi bile olmayan hesaplardan yazıyorlar. Yolda yanımdan geçen birisinin ağzını açarak bunları söyleyebileceğini zannetmiyorum.

'Beşiktaş için hiç bir zaman pişmanlık duymadım'

-Beşiktaş'a transferimden hiç bir zaman pişmanlık duymadım. Çünkü buraya isteyerek geldim.

-Geçen sezonu şampiyon bile bitirebilirdik ama olmadı. Sportif olarak iyi bir performans ortaya koyduk.

-Beşiktaş'ta sürekli forma giyme şansı buldum, yeni bir ülkede büyük tecrübeler edinme fırsatı buldum.

'Jurgen Klopp ile ara sıra yazışıyoruz'

-Liverpool ile 2022'ye kadar kontratım var. Şu an sadece Beşiktaş ile sezonu tamamlamaya odaklandım. Sonrasında ne olacağını söylemek için çok erken, hele şimdi corona yüzünden belirsizlik varken. -Bundesliga'da başarılı oldum, iyi zamanlar geçirdim. Önemli olan transfer edecek kulübün, beni gerçekten istemesi, sağlam bir vizyonunun olması, iki tarafın da birlikte bir şeyler başarmaya istekli olması. -Liverpool kaleci antrenörüyle sık sık yazışıyoruz. Jurgen Klopp ile de ara sıra yazışmaya başladık. Herkesle iyi bir kontağım var, kopmuş değilim.

'Evdeyim, temastan kaçınıyorum. herkes öyle yapsın'

-Evde oturuyor, temastan kaçınıyorum. Umarım herkes işi ciddiye alıp öyle yapıyordur.

-Korona sürecinden dolayı ilk başta korktum ama sonrasında insanlara güvenmeye başladım.

-Maçların ileri bir tarihe ertelenmesi, risk almamak adına atılan önemli ve doğru bir adımdı.

'Kız arkadaşım çok çok güçlü bir kadın'

-Kız arkadaşım Sophia Thomalla çok çok güçlü bir kadın.

-Güvenebileceğiniz ve bağlı olduğunuz birisine sahip olmak çok hoş bir şey.

-Kendisi sık sık seyahat ediyor, bir orda bir burda oluyor ama buna rağmen sıkça görüşebiliyoruz.

-Nerde olduğumuzun da bir önemi yok. Önemli olan birbirimizi destekliyor olmamız.

-Özel hayatla gündeme gelmek beni rahatsız etmiyor ancak asıl odaklanılan yan bir sporcu olarak benim performansım olmalı.



'O pozisyonla alay edilmesini anlayamıyorum'

-2018 Şampiyonlar Ligi finalinden çok şey öğrendim. Belki de bu kamuoyunda bu konuda sesimi biraz daha yükseltmeliydim.

-Sergio Ramos ile görüş alanımı kısıtlayan bir çarpışma yaşadım. Bu durum dünyanın önde gelen beyin cerrahları tarafından da ortaya konuldu.

-Bunu bir mazeret olarak göstermedim ama bel altı vuranlar oldu. Başından yaralanmış bir insanla alay eden kişileri ise hiç anlayamıyorum.