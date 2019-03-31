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31.03.2019 - 10:37 | | AA

Los Angeles Clippers, Cedi'li Cavaliers'ı devirdi

NBA'de Batı Konferansı'nda play-off'a kalmayı garantileyen takımlardan Los Angeles Clippers, milli basketbolcu Cedi Osman'ın 19 sayı attığı maçta Cleveland Cavaliers'ı 132-108 mağlup etti.

Los Angeles Clippers, Cedi'li Cavaliers'ı devirdi
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NBA'e 9 maçla devam edildi. Los Angeles Clippers, milli basketbolcu Cedi Osman'ın 19 sayı attığı maçta Cleveland Cavaliers'ı 132-108 mağlup etti.

Sezonun 46. galibiyetine uzanan Clippers'ta 6 oyuncu çift sayılı haneli sayılara çıktı. Montrezl Harrell 23 sayı ve 6 ribaunt, Shai Gilgeous-Alexander 22 sayı ve 8 asist, JaMychal Green 18 sayı ve 10 ribaunt, Lou Williams ise 18 sayıyla takımına galibiyeti getiren oyuncular arasında yer aldı.

Bu sezonun 58. mağlubiyetini alan Cavaliers'ta Jordan Clarkson 26 sayıyla karşılaşmanın en skoreri olurken, Collin Sexton 21 sayı, milli basketbolcu Cedi Osman ise 19 sayı, 5 ribaunt, 4 top çalma ve 3 asist üretti.

Batı Konferansı'nda play-off'a kalmayı garantileyen bir başka takım Houston Rockets, ağırladığı Sacramento Kings'i 119-108'lik skorla geçerek sezonun 49. galibiyetine imza attı.
Rockets'ta all-star James Harden 50 sayı, 11 ribaunt ve 10 asistle "triple-double" yaparak galibiyette başrolü oynadı. Clint Capela 24 sayı ve 15 ribauntla "double-double" yaparken, Chris Paul 22, Eric Gordon 17 sayıyla skora destek verdi.
Bu sezon 39. kez kaybederek play-off'a kalma umudu kalmayan Kings'te Bogdan Bogdanovic 24 sayı, 9 ribaunt ve 8 asist, Buddy Hield 21 sayı, Marvin Bagley 20 sayı ve 12 ribaunt, De'Aaron Fox 18 sayı ve 10 asistle oynadı.
NBA'de yarın 7 maç oynanacak.
Sonuçlar
Los Angeles Clippers-Cleveland Cavaliers: 132-108
Brooklyn Nets-Boston Celtics: 110-96
Houston Rockets-Sacramento Kings: 119-108
Detroit Pistons-Portland Trail Blazers: 99-90
Indiana Pacers-Orlando Magic: 116-121
New York Knicks-Miami Heat: 92-100
Chicago Bulls-Toronto Raptors: 101-124
Minnesota Timberwolves-Philadelphia 76ers: 109-118
Phoenix Suns-Memphis Grizzlies: 115-120

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