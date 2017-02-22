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22.02.2017 - 11:09 | | AA

Los Angeles Lakers, Lou Williams'ı takasla Houston'a gönderdi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Los Angeles Lakers, başkanlığa getirdiği Magic Johnson döneminde ilk transfer hamlesini Lou Williams'ı, Houston Rockets'a göndererek gerçekleştirdi.

Los Angeles Lakers, Lou Williams'ı takasla Houston'a gönderdi
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NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Los Angeles Lakers, sezonun en fazla sayı atan 6. adamı Lou WilliamsHouston Rockets'a yollarken, yerine Corey Brewer ve 2017 yılının ilk tur draft hakkını aldı.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından taraftarına veda eden Williams, "Los Angeles Lakers'a teşekkür ederim. Takımda forma giydiğim zamanlardan zevk aldım." ifadelerini kullandı.

Bu sezon yedek kulübesinden girdiği maçlarda Lakers'a önemli katkı sağlayan 30 yaşındaki Williams, 18,6 sayı, 3,2 asist ve 3,2 ribaunt ortalamasıyla oynamıştı.

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