Los Angeles Lakers, Lou Williams'ı takasla Houston'a gönderdi

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Los Angeles Lakers, sezonun en fazla sayı atan 6. adamı Lou Williams'ı Houston Rockets'a yollarken, yerine Corey Brewer ve 2017 yılının ilk tur draft hakkını aldı.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından taraftarına veda eden Williams, "Los Angeles Lakers'a teşekkür ederim. Takımda forma giydiğim zamanlardan zevk aldım." ifadelerini kullandı.

Bu sezon yedek kulübesinden girdiği maçlarda Lakers'a önemli katkı sağlayan 30 yaşındaki Williams, 18,6 sayı, 3,2 asist ve 3,2 ribaunt ortalamasıyla oynamıştı.