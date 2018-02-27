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27.02.2018 - 12:46 |

Love ve Talisca ile özel görüşme

Derbi sonrası Tite’nin mesajını Talisca ve Vagner Love’a ileten yardımcısı Bacchi, her iki futbolcuya Brezilya’nın Dünya Kupası kadrosunun açık olduğunu söyledi.

Love ve Talisca ile özel görüşme
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Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Beşiktaş-Fenerbahçe maçının ardından sürpriz bir görüşme gerçekleştiği ortaya çıktı. Karşılaşmayı tribünde izleyen Brezilya Teknik Direktörü Tite’nin oğlu ve yardımcısı Matheus Bacchi’nin, maçın bitiş düdüğünün ardından siyah-beyazlı ekipten iki futbolcu ile özel bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Özel görüşmede ‘Rusya’ sohbeti

Bacchi, Vagner Love ve Talisca ile bir araya gelerek ikilinin Brezilya Milli Takımı’nın Dünya Kupası kadrosunda yer alma ihtimalleri üzerine bir sohbet gerçekleştirdi.

Bacchi’nin iki futbolcuya milli takım kapılarının açık olduğunu söylediği ortaya çıktı. Kadroda 14 kişinin kesinleştiğinin ikiliye söylendiği, ancak 9 kişilik daha yer bulunduğunun da iletildiği belirtildi.

Kadro için umut verdi

Teknik direktör Tite’nin mesajını beraberinde getiren Matheus Bacchi, Beşiktaşlı futbolcular için milli takımda yer olduğunu söyledi. Dokuz kişilik yer için Beşiktaş’ın iki futbolcusuna milli takım kapılarının açık olduğunu ileterek, Vagner Love ve Talisca’ya Dünya Kupası kadrosunda yer alabileceklerini söyleyerek umut verdi.

Love ve Talisca ile özel görüşme

Matheus Bacchi (Solda)

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