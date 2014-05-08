Löw, Dünya Kupası kadrosunu açıkladı

Almanya'nın 30 kişilik geçici 2014 Dünya Kupası kadrosunu açıklandı.

Finallerde Portekiz, Gana ve Amerika Birleşik Devletleri'yle aynı grupta yer alan Almanya'da, teknik direktör Joachim Löw kadroyu açıkladı. 18 yıldır şampiyonluk kazanamayan ve Brezilya'nın favorilerinden Panzerler'de, bazı sürpriz isimler kadroya çağrılmadı. Löw, Rene Adler ile Mario Gomez'i ve Max Kruise'yle, sakatlanmadan önce Alman Milli Takımı'nın bankosu olan ancak bu sezonu sakatlığı nedeniyle oynamadan geçiren İlkay Gündoğan da kadro dışı kaldı. Alman çalıştırıcı, Volland, Andre Han, Matthias Ginter, Erik Durm, Max Meyer ve Leon Goretzka'yı kadroya çağırdı.

Polanya ile salı günü oynanacak hazırlık maçının ardından Löw kadroyu 25 ya da 26'ya, South Tyrol'daki 10 günlük kampın ardından kadro 23 kişiye düşürülecek.

İşte Almanya'nın kadrosu

Kaleciler: Manuel Neuer (Bayern Munich), Roman Weidenfeller (Borussia Dortmund), Ron-Robert Zieler (Hannover 96)

Defans oyuncuları: Jerome Boateng (Bayern Munich), Erik Durm (Borussia Dortmund), Kevin Grosskreutz (Borussia Dortmund), Benedikt Höwedes (Schalke 04), Mats Hummels (Borussia Dortmund), Marcell Jansen (Hamburg), Philipp Lahm (Bayern Munich) , Per Mertesacker (Arsenal FC), Shkodran Mustafi (Sampdoria), Marcel Schmelzer (Borussia Dortmund)

Orta saha oyuncuları: Lars Bender (Bayer Leverkusen), Julian Draxler (Schalke 04), Matthias Ginter (SC Freiburg), Leon Goretzka (Schalke 04), Mario Götze (Bayern Munich), Andre Hahn (FC Augsburg), Sami Khedira (Real Madrid) Toni Kroos (Bayern Munich), Max Meyer (Schalke 04), Thomas Müller (Bayern Munich), Mesut Özil (Arsenal FC), Lukas Podolski (FC Arsenal), Marco Reus (Borussia Dortmund), Andre Schurrle (Chelsea FC) Bastian Schweinsteiger (Bayern Munich)

Forvet oyuncuları: Miroslav Klose (Lazio) Kevin Volland (1899 Hoffenheim)