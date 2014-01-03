Löw, Tayfun Korkut'a kefil oldu

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, Hannover’in yeni teknik direktörü Tayfun Korkut hakkındaki düşüncelerini açıkladı. Henüz ilk A takım deneyimi olacağı için bazı çevrelerce eleştirilen Türk teknik adama sahip çıkan Löw, kendisine güvendiğini ve arkasında olduğunu söyledi.



Bild’e konuşan Alman çalıştırıcı, “Tayfun’u yakından tanıyorum. Dürüst, tutkulu ve ne istediğini bilen bir insan. Oyuncu olarak da birey olarak da öyle. Farklı ülkelerde kariyerini sürdürdü. Büyük hocalarla çalıştı. Teknik açıdan değerlendirecek olursak son derece tecrübeli. Kendi tarzını yaratacağına inanıyorum” dedi.



Joachim Löw 1998-1999 sezonunda Fenerbahçe’yi çalıştırdığı dönemde, Tayfun Korkut sarı lacivertli takımın kadrosundaki oyunculardan bir tanesiydi.