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09.10.2020 - 07:27 |

Löw Türkçe konuÅŸtu, Emre Can Almanca!

Almanya Milli TakÄ±mÄ±'nÄ±n TÃ¼rk asÄ±llÄ± oyuncusu Emre Can, 3-3 sona eren TÃ¼rkiye maÃ§Ä±nÄ±n ardÄ±ndanÂ kendisine sorulan TÃ¼rkÃ§e sorulara Almanca cevap vermiÅŸti. Almanya Milli TakÄ±m Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Joachim LÃ¶w'Ã¼n ise bazÄ± sorularÄ± TÃ¼rkÃ§e yanÄ±tlamasÄ± dikkat Ã§ekti.Â

Löw Türkçe konuÅŸtu, Emre Can Almanca!
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A Milli TakÄ±mÄ±mÄ±z'Ä±n 3-3 berabere kaldÄ±ÄŸÄ± Almanya'da teknik direktÃ¶rÃ¼ Joachim LÃ¶w'un maÃ§ sonu rÃ¶portajÄ±nda TÃ¼rkÃ§e kelimeler kullanmasÄ±, TÃ¼rk asÄ±llÄ± Emre Can'Ä±n ise TÃ¼rkÃ§e sorulara Almanca cevap vermesi dikkatlerden kaÃ§madÄ±.

MaÃ§ sonu rÃ¶portajÄ±na Ã§Ä±kan Almanya Milli TakÄ±mÄ± kaptanÄ± ve aslen AfyonkarahisarlÄ± olan TRT'nin rÃ¶portaj teklifini geri Ã§evirmeyerek TÃ¼rkÃ§e soru aldÄ±. TÃ¼rkÃ§e sorulara Almanca cevap veren Emre Can'Ä±n bu tutumu Ã¶zellikle sosyal medyada eleÅŸtirildi. Emre Can'Ä±n daha Ã¶nceden defalarca TÃ¼rkÃ§e rÃ¶portaj verdiÄŸi biliniyordu.

Ã–te yandan Almanya Milli TakÄ±mÄ±'nÄ±n bir dÃ¶nem FenerbahÃ§e ve Adanaspor'u Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ran teknik adamÄ± Joachim LÃ¶w, rÃ¶portaj alanÄ±na geldiÄŸinde muhabirin 'NasÄ±lsÄ±nÄ±z' sorusuna "Ä°yiyim, teÅŸekkÃ¼r ederim siz nasÄ±lsÄ±nÄ±z" karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± verdi. RÃ¶portajÄ±n bitiminde ise LÃ¶w, "Rica ederim iyi akÅŸamlar" diyerek sÃ¶zlerini noktaladÄ±.

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LÃ¶w TÃ¼rkÃ§e konuÅŸtu, Emre Can Almanca

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