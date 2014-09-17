Löw'den altyapı antrenörlerine övgü

Almanya Milli Futbol Takımı ile 2014 FIFA Dünya Kupası'nı kaldıran teknik direktör Joachim Löw, başarı için eğitimin büyük önem taşıdığını belirterek, "Bir oyuncuyu dünya şampiyonu yapan altyapı antrenörleridir" dedi.

FIFA ile UEFA tarafından organize edilen milli takım teknik direktörleri konferansı, Rusya'nın Saint Petersburg kentinde düzenlendi.

Almanya'nın şampiyonluğuyla tamamlanan 2014 FIFA Dünya Kupası'nın ana gündem maddesi olduğu iki günlük etkinliğe, UEFA Asbaşkanı görevini de yürüten UEFA Gelişim ve Teknik Yardım Komitesi Başkanı Giancarlo Abete, Rusya Spor Bakanı Vitaly Mutko, Rusya Futbol Federasyonu Başkanı Nikolai Tolstykh ile UEFA'ya üye 54 ülkenin milli takım teknik direktörleri ve antrenörleri katıldı.

Almanya'yı 2014 Dünya Kupası şampiyonluğuna taşıyan teknik direktör Joachim Löw, FIFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamasında başarı için oyuncu seçiminin büyük önem taşıdığını belirterek, "Teknik direktörlerin başlıca görevi, doğru oyuncuları seçmektir. Özellikle futbolcu karakterinin çok önemli rol oynadığı Dünya Kupası gibi bir turnuvada" değerlendirmesinde bulundu.

Daha önce Dünya Kupası zaferinin, "Almanya'daki mükemmel eğitim ve antrenmanın bir ürünü" olduğunu söyleyen "Panzerler"in çalıştırıcısı, başarının anahtarından birinin de eğitim olduğunu, "Bir oyuncuyu dünya şampiyonu yapan altyapı antrenörleridir" sözüyle vurguladı.

Kupaya çeyrek finalde veda eden Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, gerek oyuncu gerek teknik direktör olarak Dünya Kupası'nın yerini başka hiçbir şeyin tutmadığını dile getirdi. Fransa Milli Takımı kaptanı olduğu 1998 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluk yaşayan Deschamps, "takım ruhu"nun başarı için belirleyici bir faktör olduğunu kaydetti.

İspanya'yı bir kez Dünya ve 2 kez de Avrupa şampiyonu yapan Vicente Del Bosque ve Rusya'nın İtalyan teknik direktörü Fabio Capello, deneyimler sonrası ders çıkarmanın ve tek vücut olarak oynamanın önemine değindi, son şampiyon Almanya'nın da bunun bir örneği olduğunu söyledi.

Turnuvanın en genç ikinci çalıştırıcısı Hırvatistan'ın teknik direktörü Niko Kovac da İngiltere Milli Takımı'nın başındaki meslekteşı Roy Hodgson gibi turnuvadan önemli dersler çıkardıklarını belirterek, aylar önce aynı takımda oynadığı futbolcuları idare etmenin zorluğundan bahsetti.