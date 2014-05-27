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27.05.2014 - 15:16 | | AA

Löw'ün ehliyetine el konuldu!

Almanya Teknik Direktörü Joachim Löw'ün ehliyeti, 6 ay süreyle alındı.

Löw'ün ehliyetine el konuldu!
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Alman basınında çıkan haberlere göre, aracıyla birçok kez hız sınırını aşan ve seyir halindeyken cep telefonuyla konuşan Löw'ün, Flensburg kentindeki Federal Trafik Dairesi'ndeki ceza puanı 18'e çıktı ve ehliyetine el konuldu.

Ehliyetinin alındığını, Almanya Futbol Federasyonu (DFB) aracığıyla doğrulayan Löw, bazen hız yaptığını kabul ederek, "Kendimi frenlemem gerektiğini biliyorum. Bundan ders çıkardım, sürüş alışkanlığımı değiştirmem lazım'' ifadesini kullandı.

Bunun sonuçlarına katlanması gerektiğini belirten Löw, artık treni daha fazla kullandığını kaydetti.

DFB Genel Sekreteri Helmut Sandrock da Löw'un, ehliyetini vermek zorunda kaldığını kendilerine ilettiğini belirterek, Löw'ün olaydan duyduğu rahatsızlığı aktardı.

Löw'ün ehliyeti, 2006 Dünya Kupası öncesinde de hız sınırını aştığı için 4 hafta süreyle alınmıştı.

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