Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerÇaykur Rizespor Haberleri Lualua Çaykur Rize'de
15.01.2014 - 23:20 |

Lualua Çaykur Rize'de

Spor Toto Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor forvetteki sorununu çözmek için Kongo asıllı İngiliz forvet Lualua’yı transfer etti.

Lualua Çaykur Rize'de
ABONE OL

Çaykur Rizespor Kulübü'nden yapılan açıklamada, “Kardemir Karabükspor’dan Kongo asıllı İngiliz forvet 'Lomana Trésor LUALUA' ile 1,5 yıllık prensip anlaşmasına varılmıştır. Cuma günü yapılacak resmi imza töreni için saat ve yer bilgisi daha sonra bildirilecektir” denildi. Oyuncu ligin ilk yarısında Karabük formasıyla 12 maçta, 922 dakika forma giyerek 2 gol atmıştı.

    Bundesliga'ya ambargo koyan Bayern Münih'in geçmiş şampiyonluk kutlamaları...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
      Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
    2. Cüneyt Çakır’ın 3. Galatasaray - Trabzonspor maçı
      Cüneyt Çakır’ın 3. Galatasaray - Trabzonspor maçı
    3. Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı
      Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı  
    4. Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
      Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
    5. Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır
      Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu

    Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu

    Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

    Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

    Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

    Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

    Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

    Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

    Sıradaki Haber