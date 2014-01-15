Lualua Çaykur Rize'de

Çaykur Rizespor Kulübü'nden yapılan açıklamada, “Kardemir Karabükspor’dan Kongo asıllı İngiliz forvet 'Lomana Trésor LUALUA' ile 1,5 yıllık prensip anlaşmasına varılmıştır. Cuma günü yapılacak resmi imza töreni için saat ve yer bilgisi daha sonra bildirilecektir” denildi. Oyuncu ligin ilk yarısında Karabük formasıyla 12 maçta, 922 dakika forma giyerek 2 gol atmıştı.