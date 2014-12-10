LuaLua idmanda oldukça neşeli...

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde altyapı antrenörü Osman Nuri Şahin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana sakatlıkları bulunan kaleci Serkan Kırıntılı ve Wiera katılmadı. Oboabona ise fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

Yeşil-mavili futbolcular, koşunun ardından kısa pas çalışması yaptı. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmanın son bölümünde, futbolcular yarı sahada maç yaptı. Affedilmesinin ardından çalışmalara başlayan Lomana LuaLua'nın ise idman boyunca oldukça istekli ve neşeli olduğu gözlendi.

Çaykur Rizespor, maçın hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmalarla sürdürecek.