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17.01.2014 - 13:56 | | DHA

LuaLua sağlık kontrolünden geçti!

Çaykur Rizespor'un yeni transferi Lomana LuaLua, Acıbadem Fulya Hastanesi Sporcu Sağlığı Merkezi'nde sağlık kontrolünden geçti.

LuaLua sağlık kontrolünden geçti!
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İkinci yarı öncesi transfer çalışmalarına devam eden Çaykur Rizespor, kadrosuna başarılı bir ismi daha ekledi. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ile anlaşan Lomana Lualua, 17 Ocak Cuma günü, Acıbadem Fulya Hastanesi Sporcu Sağlığı Merkezi'nde sağlık kontrolünden geçti.

Kardemir Karabükspor takımından Çaykur Rizespor'a transfer olan Lomana LuaLua, kan tetkiklerinin ardından iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, ortopedi, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Akciğer ve efor testlerinin ardından LuaLua'nın kontrolleri sona erdi.

33 yaşındaki forvet oyuncusu Lomana LuaLua, ligin ilk yarısında 12 maçta 922 dakika forma giymiş ve 2 gol atmıştı.

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