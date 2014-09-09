09.09.2014 - 11:55 | | AA
Lualua takımdan ayrı çalıştı!
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 15 Eylül Pazartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle çabukluk çalışması yaptı.
Milli takımlarda bulunan Godfrey Oboabona, Kweuke ve Oğuzhan Berber'in katılmadığı antrenmanda kaleciler, takımdan ayrı kaleci antrenörü Mehmet Erdinç Erol yönetiminde çalıştı.
Hafif sakatlığı bulunan Lualua ise takımdan ayrı koştu.
Çaykur Rizespor, bu akşam yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam edecek.