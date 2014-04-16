LuaLua'lı Çaykur Rize kaybetmiyor!

Kardemir Karabükspor'dan devre arası transfer edilen LuaLua, ikinci yarıda geride kalan 12 haftada sakatlıkları nedeniyle 6 maçta 367 dakika forma giyebildi. Ligde 33 puanı bulunan yeşil-mavililer, LuaLua'nın oynadığı 6 karşılaşmanın 3'ünde galibiyet, 3'ünde beraberlik elde ederek 12 puan topladı. LuaLua, forma giydiği 6 haftada takımına 2 gol, 4 asistlik performansla katkı sağladı.

Lualua, 6 maçlık seride sadece Trabzonspor ve Kayseri Erciyesspor maçlarında 90 dakika sahada kalmayı başarabildi. Trabzonspor maçı 0-0 beraberlikle tamamlanırken, 1-1 sona eren Kayseri Erciyesspor maçında LuaLua, Engin Baytar'a gol pasını veren oyuncu oldu.

Karadeniz ekibinin Gaziantepspor'u 5-1 yendiği karşılaşmada 1 gol, 1 asistle oynayan Lualua, sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. 3 hafta aradan sonra 2-1 kazanılan Medical Park Antalyaspor maçında ikinci yarıda oyuna giren LuaLua, takımının galibiyetine 1 asistle katkı sağladı.

2-2 biten Beşiktaş maçında 33 dakika sahada kalan ve bu maçta yeniden sakatlanan Demokratik Kongolu oyuncu, 4 hafta sonra Kayserispor maçı ile yeniden formasına kavuştu. LuaLua, geçen haftaki bu maçta 1 gol, 1 asistle galibiyette önemli rol oynayarak takımına ligde kalma yolunda hayat verdi.

"Oynadığım futboldan zevk alıyorum"

Çaykur Rizespor'un 33 yaşındaki oyuncusu LuaLua, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonun ilk yarısında Kardemir Karabükspor'da forma giyerken bir sakatlık yaşadığını, devre arası Çaykur Rizespor'a transfer edildiğinde sakatlığı geçmesine rağmen kampa geç katılması nedeniyle tam hazırlanamadığını belirtti.

Ligin ikinci yarısında hazır olmamasından kaynaklanan sakatlıkların kendisini bir nebze olsun etkilediğini ifade eden LuaLua, "Artık iyiyim. İlk yarıda oynadığım futboldan da zevk almıyordum. Bu da beni olumsuz etkiliyordu. Artık Çaykur Rizespor'da oynadığım futboldan zevk alıyorum. Takım olarak iyi uyum sağladık. Sahada hepimiz birbirimizi tanıyoruz. Neler yapabileceğimizi biliyoruz. Hepimiz yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tevfik, Kweuke, forvet hattında önemli oyuncularımız. Ben de gol atmayı seviyorum ama benim için arkadaşlarımın gol atması daha keyifli" dedi.

Sahada görev alan futbolcular için takımın kazanmasının önemli olduğunu kaydeden LuaLua, "Çaykur Rizespor'un kazanması çok önemli. İyi bir takımız ve daha da iyi olabileceğimizi biliyoruz. Burada önemli olan takım olabilmek. Benim de görev yaptığım maçlarda kaybetmemek elbetteki güzel ama önemli olan takımın kazanması. Takım olarak çok iyi yoldayız. Ben de iyi bir yoldayım ve takımın bir parçası olmaya çalışıyorum" diye konuştu.