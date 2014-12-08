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08.12.2014 - 15:10 | | AA

LuaLua'ya af çıktı!

Çaykur Rizespor'da kadro dışı bırakılan Lomana LuaLua, teknik direktör Mehmet Özdilek'in istifasının ardından affedildi.

LuaLua'ya af çıktı!
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Ligin 4. haftasında oynanan Bursaspor maçının ardından kadro dışı bırakılan Lualua'nın, yönetim kurulu kararıyla affedilmesi kararlaştırıldı.

LuaLua, yarın yeşil-mavili ekiple Trabzonspor maçı hazırlıklarına başlayacak.

LuaLua, kadro dışı kalmadan önce görev yaptığı dört maçta yeşil-mavili ekip 2 beraberlik iki mağlubiyetle 2 puan toplayabilmiş, Kongolu oyuncunun forma giymediği maçlarda ise 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrılmıştı.

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