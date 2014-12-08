LuaLua'ya af çıktı!

Ligin 4. haftasında oynanan Bursaspor maçının ardından kadro dışı bırakılan Lualua'nın, yönetim kurulu kararıyla affedilmesi kararlaştırıldı.

LuaLua, yarın yeşil-mavili ekiple Trabzonspor maçı hazırlıklarına başlayacak.

LuaLua, kadro dışı kalmadan önce görev yaptığı dört maçta yeşil-mavili ekip 2 beraberlik iki mağlubiyetle 2 puan toplayabilmiş, Kongolu oyuncunun forma giymediği maçlarda ise 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrılmıştı.