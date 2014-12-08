08.12.2014 - 15:10 | | AA
LuaLua'ya af çıktı!
Çaykur Rizespor'da kadro dışı bırakılan Lomana LuaLua, teknik direktör Mehmet Özdilek'in istifasının ardından affedildi.
Ligin 4. haftasında oynanan Bursaspor maçının ardından kadro dışı bırakılan Lualua'nın, yönetim kurulu kararıyla affedilmesi kararlaştırıldı.
LuaLua, yarın yeşil-mavili ekiple Trabzonspor maçı hazırlıklarına başlayacak.
LuaLua, kadro dışı kalmadan önce görev yaptığı dört maçta yeşil-mavili ekip 2 beraberlik iki mağlubiyetle 2 puan toplayabilmiş, Kongolu oyuncunun forma giymediği maçlarda ise 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrılmıştı.