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06.03.2020 - 10:06 | | FUTBOL ARENA

Lucescu: Fenerbahçe'yi şampiyon yaparım

Fenerbahçe'de yeni teknik direktörlük görevi için ismi geçen adaylar arasındaki Lucescu iddialı konuştu.

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal ile yollar ayrılırken, yeni teknik direktör konusundaki çalışmalar sürüyor. Emre Belözoğlu'nun son antrenmanda takımın başında yer alması ve bundan böyle oyuncu-antrenör pozisyonunda devam edecek olmasının yanı sıra sarı lacivertliler uzun vadeli bir planlama üzerinde çalışmalarını yürütüyor

"BİRKAÇ TAKVİYE İLE FENERBAHÇE'Yİ ŞAMPİYON YAPARIM"
Öte yandan Fenerbahçe ile ismi anılan teknik direktörlerin başında Mircea Lucescu gelirken, Rumen basını Lucescu'nun yeni sezon için oldukça iddialı olduğunu yazdı. Yeni sezon itibariyle yeniden sahalara dönmeye hazırlanan Lucescu'nun yakın çevresine, "Birkaç takviye ile Fenerbahçe'yi şampiyon yaparım." dediği iddia edildi.

"GÜÇLÜ BİR SÖZLEŞME İSTİYOR"
Öte yandan Mircea Lucescu'nun Fenerbahçe veya başka bir kulüple anlaşması durumunda güçlü bir sözleşme istediği kaydedildi. Lucescu'nun, Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğu için rakipleri ise Erol Bulut ile Roger Schmitdt olarak gösterildi.

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