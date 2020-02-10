Lucescu’da geri sayım



Teknik direktörlük görevine 1,5 yıllığına Sergen Yalçın’ı getirten Beşiktaş Yönetimi, futbolun üst aklı olarak düşündüğü Mircea Lucescu ile bugün bir kez daha görüşecek. Siyah-beyazlı yönetimin sunduğu teklifi henüz kabul etmeyen 74 yaşındaki Rumen teknik adam, yapılacak görüşmelerden sonra olumlu ya da olumsuz kararını bildirecek. Sergen Yalçın’ın teknik adamlığına gölge düşürmek istemeyen Lucescu’nun sadece danışmanlık anlamında Beşiktaş Yönetimi’ne destek vermeye sıcak baktığı vurgulandı.

Beşiktaş'ın Rizespor Galibiyetinin Perde Arkası