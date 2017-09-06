MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Kupası Haberleri Lucescu'dan Emre Mor'a: Sevinsene
06.09.2017 - 08:44 |

Lucescu'dan Emre Mor'a: Sevinsene

Hırvatistan zaferinin ardından Emre Mor sevinmek yerine soyunma odasına doğru yöneldi. A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu ise genç yıldızın yanağını okşayıp sevince dahil olmasını istedi.

Lucescu'dan Emre Mor'a: Sevinsene
ABONE OL

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte zaferin tavan yaptığı Eskişehir Yeni Stadyumu'nda bir ayrıntı gözlerden kaçmadı.

90 dakikanın ardından Ay-Yıldızlı oyuncular, galibiyeti tribünlerle paylaşırken, Emre Mor sevinmek yerine soyunma odasına gitmek istedi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu genç oyuncunun yanağını okşayarak, sevince katılmasını istedi. Ancak Mor, bu uyarı yerine soyunma odasına gitmeyi tercih etti.

(Sabah)

Lucescudan Emre Mora: Sevinsene

    Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Transfer Haberleri | Jeroen Zoet Kimdir? Hollandalı Jeroen Zoet kaç yaşında?
      Transfer Haberleri | Jeroen Zoet Kimdir? Hollandalı Jeroen Zoet kaç yaşında?
    2. Transfer Haberleri | Lisandro Semedo kimdir? Kaç Yaşında?
      Transfer Haberleri | Lisandro Semedo kimdir? Kaç Yaşında?
    3. Transfer Haberleri | Axel Tuanzebe Kimdir?
      Transfer Haberleri | Axel Tuanzebe Kimdir?
    4. Transfer Haberleri | Florinel Coman kimdir? Romen oyuncu kaç yaşında?
      Transfer Haberleri | Florinel Coman kimdir? Romen oyuncu kaç yaşında?
    5. Transfer Haberleri | Choupo-Moting Kimdir? Kamerunlu oyuncu kaç yaşında?
      Transfer Haberleri | Choupo-Moting Kimdir? Kamerunlu oyuncu kaç yaşında?



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Transfer Haberleri | Kwadwo Asamoah kimdir? Ganalı oyuncu kaç yaşında?

    Transfer Haberleri | Kwadwo Asamoah kimdir? Ganalı oyuncu kaç yaşında?

    Transfer Haberleri | Salomon Kalou Kimdir?

    Transfer Haberleri | Salomon Kalou Kimdir?

    TFF ile Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı sona erdi

    TFF ile Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı sona erdi

    İtalya’da Miha Zajc analizi

    İtalya’da Miha Zajc analizi

    Sıradaki Haber