Lucescu'dan Emre Mor'a: Sevinsene

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte zaferin tavan yaptığı Eskişehir Yeni Stadyumu'nda bir ayrıntı gözlerden kaçmadı.

90 dakikanın ardından Ay-Yıldızlı oyuncular, galibiyeti tribünlerle paylaşırken, Emre Mor sevinmek yerine soyunma odasına gitmek istedi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu genç oyuncunun yanağını okşayarak, sevince katılmasını istedi. Ancak Mor, bu uyarı yerine soyunma odasına gitmeyi tercih etti.

(Sabah)