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14.01.2015 - 18:47 | | DHA

Ludovic Joseph Obraniak Rizespor'da

Çaykur Rizespor, Almanya Bundesliga ekiplerinden Werder Bremenli oyuncu Ludovic Joseph Obraniak’ı sezon sonunda kadar kiraladı.

Ludovic Joseph Obraniak Rizespor'da
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Rizespor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Aykut Ferah, kulübün interrnet sitesinden yaptığı açıklamada, "Alman Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen formasını giyen 10 Kasım 1984 Fransa doğumlu, Polonya Milli takımı oyuncusu Ludovic Joseph Obraniak ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzalanmıştır. Oyuncumuza, 'Camiamıza hoş geldin' diyerek başarılar diliyoruz” dedi.

31 yaşındaki Fransa doğumlu, Polonya Milli takımı oyuncusu Ludovic Joseph Obraniak, hem orta saha, hem de hücumun her iki kanadında da görev yapıyor. Obraniak, bu sezon transfer olduğu Werder Bremen'de de sadece 2 maçta, 57 dakika forma giymişti.

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