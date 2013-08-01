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01.08.2013 - 14:29 |

Lugano'ya Süper Lig'den teklif!

Spor Toto Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Diego Lugano'ya teklifte bulundu.

Lugano'ya Süper Lig'den teklif!
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Transfer çalışmalarını sürdüren Çaykur Rizespor, savunma hattı için arayışa girdi. Yeşil mavililer iki yıl önce Fenerbahçe formasını giyen, daha sonra da Paris Saint Germain ile Malaga takımlarına transfer olan 32 yaşındaki Diego Lugano'ya teklifte bulundu. Uruguaylı tecrübeli savunma oyuncusuna 850 bin dolar ve maç başı ücret teklif edildiği öğrenildi.

Bu arada Çaykur Rizespor'un, Brezilyalı savunma oyuncusu Titi lakaplı Cristian Chagas Tarouco ve Çek Cumhuriyeti'nin Viktoria Pilzen takımında forma giyen defans oyuncusu 23 yaşındaki Lukas Hejda ile görüşmeleri sürdürdüğü belirtildi.

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