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Haberlerİspanya La Liga Haberleri Luis Suarez: "Barcelona beni kovdu! Messi'yi özlüyorum"
23.02.2021 - 10:10 | | Sabah

Luis Suarez: "Barcelona beni kovdu! Messi'yi özlüyorum"

Sezon başında Barcelona'dan ayrılarak La Liga'nın bir diğer ekibi Atletico Madrid'in yolunu tutan Uruguaylı golcü Luis Suarez, Barcelona'dan ayrılış sürecine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Luis Suarez: "Barcelona beni kovdu! Messi'yi özlüyorum"
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Sezon başında Atletico Madrid'e imza atan Uruguaylı golcü oyuncu Luis Suarez, Barcelona'dan ayrılış süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu. France Football'a konuşan Suarez, "Barcelona'nın değişikliğe ihtiyacı vardı. Ben de bunu kabul ettim. Kulübe sadık kalmaya ve elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım" dedi.

Suarez, "Barcelona beni kovdu! Bana artık güvenmediklerini söylediler. Daha sonra Atletico Madrid'e gelme fikri bana cazip geldi" ifadelerini kullandı.

Messi ile dostluklarına da değinen Uruguaylı golcü, "Sadece saha içinde değil saha dışında da Messi'yi özlüyorum. İletişimimizi özlüyorum. Çocuklarımızın birlikte oynadığı anları özlüyorum. Çocuklarımız da birbirlerini özledi." şeklinde konuştu.

Luis Suarez: Barcelona beni kovdu Messiyi özlüyorum

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