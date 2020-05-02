Luis Suarez bombası! MLS'ten teklif...

Celal Umut Eren - Skorer Dış Haberler

Barcelona'nın dünyaca ünlü forveti Luis Suarez için flaş bir gelişme yaşandı. Marca'nın iddiasına göre; ABD'de MLS'teki kulüpler Uruguaylı golcünün peşine düştü.

Bu sezon sakatlıklarla anılan ve istediği ritmi tutturamayan Suarez için MLS kulüplerinin istekli olduğu aktarıldı.

Barça ile sözleşmesi 2021 Haziran ayına kadar devam eden tecrübeli forvet için başta David Beckham'ın takımı Inter Miami ön plana çıkıyor.

Katalan devi Barcelona'nın da gelecek teklifler sonrası anlaşmaya uygun olduğu savunuldu. Suarez bu sezon 23 maçta 14 gol attı.