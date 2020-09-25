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25.09.2020 - 17:26 |

Luis Suarez resmen Atletico Madrid'de

Atletico Madrid, Luis Suarez ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

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İspanya LaLiga ekiplerinden Atletico Madrid, Barcelona'dan ayrılan Uruguaylı yıldız Luis Suarez'i kadrosuna kattığını açıkladı. İspanyol ekibi, Suarez ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını belirtti.

Madrid'in paylaştığı mesajda, "Sahada elinden gelenin en iyisini yapan ve en zorlu aşamalarda kalitesini ispatlayan dünyanın en üretken forvetlerinden biri olarak takımımıza hoş geldin" ifadelerine yer verildi.

2014-15 sezonu öncesinde Barcelona'ya transfer olan Suarez, yeni teknik direktör Ronald Koeman'ın planlarında yer almadığı gerekçesiyle takımdan ayrılmıştı.

Luis Suarez resmen Atletico Madridde

Luis Suarez resmen Atletico Madridde

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