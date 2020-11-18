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18.11.2020 - 21:44 |

Luis Suarez'in ikinci koronavirüs testi de pozitif

Mohamed Salah'ın ardından bir başka dünya yıldızı Luis Suarez'in de ikinci koronavirüs testi pozitif çıktı.

Luis Suarez'in ikinci koronavirüs testi de pozitif
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Luis Suarez, 2. testinin de pozitif çıkması sebebiyle hafta sonu oynanacak Atletico Madrid - Barcelona maçında forma giyemeyecek. İspanyol basını Suarez’in yokluğunda Atletico Madrid’in gol yollarında büyük sıkıntı çekmesinin yanında golcünün eski takımına karşı oynayamayacak olmasının da futbolseverleri önemli bir hikayeden mahrum bırakacak.

Suarez geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Barcelona karşısında gol atması halinde sevinmeyeceğini ve bu karşılaşmanın manevi olarak kendisi için büyük önem taşıdığından bahsetmişti.

Luis Suarezin ikinci koronavirüs testi de pozitif

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