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Haberlerİtalya Serie A Haberleri Luis Alberto, Lazio'da kalıyor
18.04.2020 - 16:16 | | OLGUCAN KALKAN / İSTANBUL,(DHA)

Luis Alberto, Lazio'da kalıyor

Serie A'nın köklü kulübü, İspanyol yıldızın sözleşmesini 2025 yılına kadar uzatılacak.

Luis Alberto, Lazio'da kalıyor

İtalya Serie A ekiplerinden Lazio, 2022 yılında sözleşmesi sona erecek İspanyol oyuncu Luis Alberto'nun sözleşmesini uzatmak için görüşmelere başladı.

Lazio'nun 2016-17 sezonunda kadrosuna kattığı Alberto, gösterdiği performansla takımın kilit isimlerinden birisi haline gelmişti. İtalya'da şampiyonluk yarışı veren ve lider Juventus'un sadece 1 puan gerisinde olan Lazio'da, Alberto 25 maçta 4 gol atıp, 12 asist yapma başarısı gösterdi. Di Marzio'nun haberine göre taraflar arasında görüşmelerin devam ettiği, yakın zamanda da anlaşmanın gerçekleşmesinin beklenildiği ifadeleri yer aldı.

İspanyol futbolcu da verdiği bir röportajda, kariyerine Lazio'da devam etmek istediğini belirtmişti.

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Luis Alberto, Lazioda kalıyor

 

 

 

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