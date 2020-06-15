Luiz Gustavo her yerde fenomen!

CELAL UMUT EREN

Brezilyalı futbolcu; Bayern Münih, Wolfsburg, Hoffenheim ve Marsilya’da efsaneleşen hatıralarını Fenerbahçe’de de yazıyor. Tecrübeli orta saha her geçen gün daha çok seviliyor, adeta bir kaptan gibi görülüyor

Süper Lig’e galibiyetle dönen Fenerbahçe’de yüzler gülerken Luiz Gustavo ismi öne çıkıyor. Kayserispor’a attığı enfes gol ve ortaya koyduğu mücadele ile yıldızlaşan Gustavo; herkesin takdirini topluyor.

Brezilyalı futbolcu; kariyeri boyunca adeta efsaneleştiği Marsilya başta olmak üzere Bayern Münih, Wolfsburg ve Hoffenheim’daki performansını Fenerbahçe’de de gösteriyor.

Bu sezon Konyaspor, G.Birliği ve Kayserispor’a Kadıköy’de attığı 3 golü de ceza sahası dışından bulan 33 yaşındaki oyuncu; uzaktan şutlarındaki ustalığı nedeniyle Güney Fransa’da ünlü bir fırtına olan ‘Mistral’ lakabını almıştı.

Marsilya’da özellikle derbide PSG’ye ve Nice’e attığı uzaktan gollerle efsaneleşen ve hatta tüm sokaklara resimleri çizilen deneyimli yıldız; Bayern Münih’te de Jupp Heynckess’in jokeri olmuş; görev yapmamasına rağmen ‘Harika bir adam’ olarak kendisini tanımlayan Pep Guardiola’nın saygınlığını kazanmıştı.

Hoffenheim’daki hocası Ralf Rangnick, “Korkusuz bir oyuncu. Rakibin tekmesinden ya da kart görmekten korkmaz. Mücadeleden kaçmaz. Yenilmekten hiç korkmaz. Takım içerisinde ona ‘Bruce Willis’ diyoruz. Bana göre Avrupa futbolunun en iyi 6 numaralarından” sözleriyle anıyor.

Fenerbahçe’de de başta Emre Belözoğlu olmak üzere tüm teknik heyetin saygınlığını kazanan Luiz Gustavo, gelecek sezon takım kaptanlarından biri olması isteniyor. Ayrıca sarı-lacivertli taraftarların da en sevdiği isimlerden biri olarak görülüyor.

‘Ben korkmam’

Futbol kariyerini şekillendirdiği Almanya’da Wolfsburg’da oynarken hem stoper hem orta saha oynayarak yıldızlaşan Luiz Gustavo, kendini tarif etmişti.Futbol kariyerini şekillendirdiği Almanya’da Wolfsburg’da oynarken hem stoper hem orta saha oynayarak yıldızlaşan Luiz Gustavo, kendini tarif etmişti.Asla korkmadığını aktaran Brezilyalı, “Zorluklardan çekinmem. Korkusuz bir yapım var. O an yapmam gerekeni yaparım. Bazen risk almalısınız. Gerekiyorsa sert bir müdahale yaparım, bazen sarı ya da kırmızı kart konusunda risk almalısınız. İşimi en iyi şekilde yapmaya çalışırım” demişti.

Karapınar dönemi

Fenerbahçe’de altyapıda Tahir Karapınar dönemi resmen başladı. Yapılan açıklamada; Dereağzı Tesisleri’nde dün itibariyle devir teslim törenin olduğu duyuruldu.

Tahir Karapınar’ın Futbol Akademi Genel Koordinatörlük görevine getirildiği ve Serdar Dayat’ın yerine görevi devraldığı aktarıldı.

Törene yöneticiler; Selahattin Baki ve Mustafa Kemal Danabaş da katıldı.