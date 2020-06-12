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HaberlerFenerbahçe Haberleri Luiz Gustavo: Maçı kazanıp 3 puanı elde etmek çok önemliydi
12.06.2020 - 23:40 |

Luiz Gustavo: Maçı kazanıp 3 puanı elde etmek çok önemliydi

Fenerbahçe'nin Kayserispor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada takımına galibiyeti getiren golü kaydeden Luiz Gustavo maç sonu açıklamalarda bulundu.

Luiz Gustavo: Maçı kazanıp 3 puanı elde etmek çok önemliydi
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Fenerbahçe'nin Kayserispor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada takımına galibiyeti getiren golü kaydeden Luiz Gustavo maç sonu açıklamalarda bulundu.

Luiz Gustavo'nun açıklamaları şu şekilde;

"Hem Türkiye hem dünya için zor periyottu. Bu periyotta insanlara mutluluk verdiysek ne mutlu. Maçı kazanıp 3 puanı elde etmek çok önemliydi. Sanırım en önemli şey sağlıklı olmak olduğu için insan şükretmeli. Her gün kendim ve ailem sağlıklı olduğu için tanrıya şükrettim. Çok fazla insan hayatını kaybetti çünkü. Yaşım 30'un üstünde, 30 sonrası futbol oynamak her yıl daha zor olur. Ben her geçen gün kendime daha fazla dikkat etmeye çalışıyorum. İşin sırrı bu bence."

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