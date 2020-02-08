Luiz Gustavo: "Rakibe verilenler, bize verilmiyor"

Süper Lig'de Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de Luiz Gustavo açıklamalarda bulundu.



"Bu sonucu beklemiyorduk"

"Bu sonucu beklemiyorduk. Bütün hafta 3 puana çalıştık. Ancak şunu da söylemek gerekiyor, bugün evimizde oynadığımız gibi oynamadık."

"Rakibe verilenler, bize verilmiyor"

"Trabzonspor ve Alanyaspor maçında mantıklı olmayan şeyler yaşandı. Sahadaki bazı kararlar anlaşılmıyor. Rakibe verilenler, bize verilmiyor. Bunu anlamıyorum. Bu, camiamız için üzüntü verici. İyi oynamadık ama kararlar eşit şekilde verilseydi, kazanabilirdik."