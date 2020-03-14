Luiz Gustavo: "Sahadaki görüntü utanç verici"

Süper Lig'de Konyaspor'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de Luiz Gustavo açıklamalarda bulundu.

"Teknik direktör gittiğinde..."

"Son röportajda da söyledim, bir teknik direktör gittiğinde bunda oyuncuların da büyük suçu vardır. Bugün de sahada bunu kanıtladık. Sorumluluğu kabul etmeliyiz, sahadaki görüntü utanç verici. En azından savaşmamız gerekiyor."

"Sahada herkes Ronaldinho gibi..."

"Görüyoruz ki işler iyi gidiyorken, sahada herkes Ronaldinho gibi oynuyor ama işler zor gidince, aynı isteği göremiyorum. Formasını giydiğimiz bu büyük tarihi olan kulübe saygı göstermemiz gerekiyor."





