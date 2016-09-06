Luka Modric: "Yeni Türk takımı bize göre çok güçsüz"

Yıldız futbolcu şöyle konuştu: "Dominant bir oyun oynadık, daha iyiydik, çok fazla pozisyon bulduk ama bir türlü kazanacak kadar gol atamadık. Bugün Maksimir'deki atmosfer skandaldı. Boş tribünlere karşı oynamak çok zor. Sanki bir antrenmandaymışız gibi hissettik. Elimizden gelenin en iyisini yaptık ama işe yaramadı. Bu sonuçtan ötürü kendimizi suçlamamız gerekiyor. Bu yeni Türk takımı, bize göre çok güçsüz. Tüm maç sadece savunma yapabildiler."

'Beraberlik bizim için hayal kırıklığı oldu'

Modric, "Beraberlik bizim için hayal kırıklığı oldu. Bence oynadığımız oyun ile çok daha fazlasını hak etmiştik. Biz çok daha iyi takımız. Bir çok şans da yakaladık ama sonuçlandırmadık. Kazanmalıydık ama olmadı. Futbol bu işte, bazen hak etmenize rağmen maçı kazanamıyorsunuz. 4 tane topumuz da direğe çarptı ama top bu bazen girmek istemiyorsa elimizden bir şey gelmez. İleriye bakacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Arda Turan'ın Milli Takıma alınmaması ile ilgili olarak gelen soruya da Modric, " Bu konu beni ilgilendirmez. Bu Türk Milli Takımın teknik adamın cevaplayacağı bir soru. Bununla ilgili bir cevap vermeyeyim" dedi.

Emre Mor hakkında da açıklamalarda bulunan Modric, "Bence çok iyi oynadı. Çok yetenekli bir oyuncu. Eğer bir oyuncuyu Dortmund gibi bir takım alıyorsa o oyuncu da bir şey var demektir zaten. Artık her şey onun elinde büyük bir oyuncu ve kariyere sahip olmak için" şeklinde konuştu. Luka Modric maç sonrası Hakan Çalhanoğlu'nun kendisinin formasını aldığını belirtti.